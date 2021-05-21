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Народные приметы на 20 октября подскажут, будет ли хорошая погода

Народные приметы на 20 октября подскажут, будет ли хорошая погода

Чтобы узнать, если ли основания рассчитывать на благоприятную погодную обстановку 20 октября, следует вспомнить о народных приметах.

Поверья, сформированные в былые времена и оставшиеся в памяти до наших дней, гласят, что условием того, что на протяжении трех недель будет доминировать благоприятная метеорологическая ситуация, является чистое небо в двадцатый день октября.

Если же 20 октября на небе в ночное время наблюдается туманность, пришло время начинать подготовку к морозам.   

Именно в этот день люди, жившие несколько веков назад, начинали работы по подготовке к зиме.