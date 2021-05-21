Народные приметы на 20 октября подскажут, будет ли хорошая погода

Чтобы узнать, если ли основания рассчитывать на благоприятную погодную обстановку 20 октября, следует вспомнить о народных приметах.

Поверья, сформированные в былые времена и оставшиеся в памяти до наших дней, гласят, что условием того, что на протяжении трех недель будет доминировать благоприятная метеорологическая ситуация, является чистое небо в двадцатый день октября.

Если же 20 октября на небе в ночное время наблюдается туманность, пришло время начинать подготовку к морозам.

Именно в этот день люди, жившие несколько веков назад, начинали работы по подготовке к зиме.