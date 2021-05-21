Воздух в саранском общественном транспорте начали обеззараживать

Рециркуляторы воздуха в общественном транспорте мордовской столицы решено оснастить специальными лампами, которые будут убивать бактерии и вирусы, включая коронавирус. Специалисты НИИИС им. А.Н.Лодыгина, модернизировавшие рециркуляторы, надеются, что с их помощью можно будет предотвратить передачу коронавируса с общественном транспорте, где не требуют ни кодов, ни справок о вакцинации.

В течение следующего месяца на маршруты Саранска будут выходить два обновленных автобуса, которые в рамках тестирования оснащены специальными рециркуляторами воздуха. Каждый из спецавтобусов имеет по два рециркулятора, установленных над дверьми в начале и конце салона. Устройства имеют по два вентилятора, работающих на забор и вывод воздуха соответственно. Между ними в корпусе монтируется специальная лампа, способная обеззараживать воздушный поток, убивая опасные бактерии и вирусы, в том числе и коронавирус.

Тестирование продлится месяц, в течение которого автобусы будут курсировать по маршрутам 14, 6 и 1. Для оснащения всех автобусов и другого общественного транспорта мордовской столицы подобными устройствами требуется дополнительное финансирование.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/, https://izvmor.ru/