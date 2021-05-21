В Мордовии выявили незаконных потребителей электроэнергии

В сентябре сотрудники филиала ПАО «Россети Волга» – «Мордовэнерго» в ходе проведенных рейдов выявили 5 недобросовестных потребителей. Общий объём похищенной электроэнергии составил 16,3 тыс. кВт*ч.

В Краснослободском районе республики составлено два акта о безучетном потреблении. По одному случаю энерговоровства зафиксировано в Ардатовском, Ромодановском и Старошайговском районах. По всем фактам составлены акты, в органы правопорядка направлены соответствующие заявления. Нарушителям закона предстоит не только оплатить штрафы, но и возместить стоимость похищенной электроэнергии, которая будет рассчитана исходя из максимально возможного потребления в круглосуточном режиме с момента последней проверки.

Всего с начала года энергетики филиала «Мордовэнерго» пресекли более 119 случаев энерговоровства. Это почти 500 тыс. кВт*ч безучетного энергопотребления и более 402 тыс. рублей нанесенного ущерба.

Специалисты филиала «Мордовэнерго» призывают жителей республики сообщать о подобных фактах в компанию «Россети Волга» по телефонам контакт-центра 8-800-220-0-220 или (8342) 28-13-11, а также в правоохранительные органы. Анонимность гарантирована.