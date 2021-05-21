На стройплощадках в Мордовии усилят антиковидный контроль

Высокопоставленные представители региональных властей Мордовии побывали накануне на ряде строительных объектов, посетив среди прочего и «Саранск Арену», готовность которой оценивается специалистами в 92%. В ходе встреч обсудили также усиление контроля за соблюдением антиковидных мер на стройплощадках.

Не так давно назначенный на должность премьер-министр Владимир Сидоров побывал на нескольких строящихся в Саранске объектах социальной сферы, проведя встречи и совещания, в ходе которых обсуждались графики ввода в строй, соблюдение антиэпидемиологических мер и другие рабочие моменты. В поле зрения попал ход проведения завершающего этапа строительства «Саранск Арены», которая, по уверениям специалистов, готова на 92%. Также не обошли вниманием три новых строящихся детских садика в Саранске и поликлиника регионального онкодиспанесера, которые по графику должны быть введены в эксплуатацию уже в текущем году. Обсудили также обустройство прилегающих к объектам территорий, которые было бы хорошо успеть привести в порядок до того, как осенняя погода станет дождливой и холодной.

Отдельно была поднята важная тема усиления антиковидных мер на всех стройплощадках, поскольку рост числа заразившихся коронавирусом людей в Мордовии вызывает беспокойство.

Источник: https://izvmor.ru/