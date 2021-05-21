В Мордовии легкомысленное отношение к ковиду назвали главной проблемой

Врачи Мордовии призывают сограждан не относиться легкомысленно к своему здоровью и, как следствие, к ковиду, поскольку новые штаммы смертельно опасны не только для взрослых, но и для детей. Единственным действенным способом борьбы с этим страшным заболеванием специалисты в один голос называют вакцинацию.

Все чаще до людей пытаются достучаться врачи, которые каждый день и час видят страшные последствия заражения ковидом, наблюдая своих пациентов. Гласом разума и надежды на победу над «короной» в это непростое время звучат призывы врачей Мордовии относится к своему здоровью серьезно. По мнению специалистов это должно выражаться в вызове врача на дом при первых симптомах заболевания, даже если это простой насморк или кашель. Также не следует заниматься самолечением, ведь только квалифицированный врач может поставить диагноз.

Поскольку коронавирус, как следует из названия, является вирусом, то и бороться с ним следует так же, как и с другими вирусами, например, гриппа. Многолетняя практика убедительно доказала, что самым лучшим средством от гриппа (равно как и любого другого вируса) является вакцинация. Именно по этой причине медики настоятельно рекомендуют вакцинироваться также от «короны», благо дело, что вакцин в России есть несколько, все они безопасные и абсолютно бесплатные.

Источник: https://www.kaluga-poisk.ru/