Дом для 66 семей в Рузаевском районе достроят до конца года

В ходе визита мордовского премьера в Рузаевский район Владимиром Сидоровым был осмотрен строящийся многоквартирный дом в административной столице по улице К.Маркса. Строители уверили главу регионального правительства, что жилье для 66 семей будет достроено уже до конца текущего года.

Средства программы переселения жителей Мордовии из аварийного жилья поступают в том числе и на постройку кирпичного многоквартирного дома в Рузаевке по ул. Маркса, который осмотрел в ходе своего визита в одноименный район глава мордовского правительства Владимир Сидоров, недавно утвержденный в этой должности. Данный дом готов менее, чем наполовину, однако строители уверены, что им по силам завершить возведение объекта до конца текущего года. Новое кирпичное здание в 4 этажа должно стать домом для 66 семей.

Премьер также поручил ускорить оформление документации на другие подобные объекты по программе переселения из аварийного жилья, чтобы как можно скорее начать их строительство в следующем, 2022 году.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/