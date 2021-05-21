Депутат пообещал жителям Саранска помочь с асфальтированием Революционной улицы

В Саранске депутат регионального госсобрания Анатолий Пинямаскин встретился и пообщался местными жителями, проживающими на улице Революционная. Народный избранник пообещал проследить затем, чтобы вопрос об укладке асфальта на указанной улице был включен в программу благоустройства Саранска на следующий год.

Глава Октябрьского района столицы Мордовии Сергей Мальченков и депутат госсобрания Анатолий Пинямаскин встретились с жителями улицы Революционная, которая до сих пор не имеет асфальтового покрытия. В ходе общения с избирателями депутат пообещал помочь проживающим на Революционной людям с асфальтированием их улицы.

Народный избранник заявил, что будет держать ситуацию на личном контроле, а также сделает все возможное, дабы вопрос об укладке асфальта на Революционной был включен в программу благоустройства региональной столицы на 2022 год.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/