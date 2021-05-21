За использование поддельных QR-кодов и сертификатов можно получить до 5 лет

МВД Мордовии предупреждает жителей региона о наступлении уголовной ответственности не только для продавцов фальшивых сертификатов о прививке и «липовых» QR-кодов, но и для покупателей такой «продукции».

Правоохранители РМ рассказали об уголовной ответственности не только за продажу, но и за использование «липовых» ковид-сертификатов и специальных QR-кодов. При этом за приобретение такой «продукции» можно даже сесть за решетку на 5 лет. Самая суровая мера наказания может быть применена в том случае, если умрет человек, зараженный владельцем поддельного кода или сертификата. В иных случаях за поддельный сертификат или код человеку грозят другие наказания – от штрафа (вплоть до 80 тысяч рублей) до ареста на полгода.

Также полицейские просят всех неравнодушных и сознательных граждан сообщать о фактах использования поддельных кодов и сертификатов в правоохранительные органы по номеру 102 (02) или же по телефону 8 (8342) 47-77-71.

Источник: https://izvmor.ru/