Школьные каникулы в Мордовии начнутся 25 октября и продлятся две недели

Региональные власти решили прислушаться к рекомендациям Роспотребнадзора и объявили о досрочном начале школьных осенних каникул. Ранее предполагалось, что дети отправятся на отдых с 30 октября, но теперь начало каникул перенесено на 25 число текущего месяца.

С 25 октября в школах Мордовии начинаются осенние каникулы, хотя ранее планировалось отправить детей на отдых лишь 30 числа. Текущая ситуация с заболеваемостью коронавирусом вызывает серьезное беспокойство, вследствие чего Роспотребнадзор рекомендовал досрочно началь осенние каникулы.

Власти Мордовии прислушались к рекомендациям ведомства и объявили о начале каникул с 25 октября, которые теперь продлятся две недели. Завершение осеннего «отпуска» у школьников остается прежним – 7 ноября.

Источник: https://izvmor.ru/