В Карелии построят копию саранской поликлиники

Построенная в Саранске во 2-м микрорайоне «Юбилейного» поликлиника стала примером для других российских регионов, которые намерены повторить данный проект у себя. Так, медики Карелии заказали возведение в Петрозаводске аналогичного объекта, который должен начать работу в 2025 году.

В 2018 году во 2-м микрорайоне саранского жилрайона «Юбилейный» было построено 4-этажное здание, в котором разместилась новая поликлиника для взрослых. На возведение данного объекта региональные власти затратили более 320 миллионов рублей, и теперь поликлиника принимает порядка 30 тысяч пациентов в год.

Изучив все плюсы и минусы саранской поликлиники, власти Карелии решили возвести по данному проекту аналогичное медучреждение в Петрозаводске. Завершение строительства объекта планируется до конца 2023 года, а начало полноценной работы поликлиники намечено на 2025 год.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/