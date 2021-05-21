Мордовия вышла на четвертое место в России по количеству онкобольных

Мордовия с показателем в 548,6 случая выявленных онкозаболеваний на 100 тысяч человек поднялась на четвертое место в РФ, обогнав Пензенскую область (548,1) и вплотную приблизившись к Сахалину (550,2).

В среднем по России на 100 тысяч населения медики выявляют порядка 436 онкобольных, однако если детально рассмотреть картину по регионам, то можно заметить огромную разницу в статистике. К примеру, антилидером является Архангельская область с показателем в 566,2, а наименьшее количество заболевших раком выявляется в Дагестане – 163,6. Мордовия с показателем 548,6 в этом списке занимает теперь четвертое место, обогнав Пензенскую область с ее 548,1 случаями на 100 тысяч населения.

Поскольку лечение рака в нашей стране в среднем стоит порядка 1,3 миллиона рублей, а продолжительность курса терапии составляет порядка 14-15 месяцев, то неудивительно, что Мордовия входит также в топ-регионов, где чаще других оформляется страховое покрытие на лечение онкозаболеваний. Еще в этом списке есть Петербург и Ленобласть, Татарстан и ряд областей – Московская, Рязанская и Кировская.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/