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Народные приметы на 22 октября подскажут, будет ли лето сухим

Народные приметы на 22 октября подскажут, будет ли лето сухим

Во второй половине осени можно определить, какие метеорологические условия будут иметь место предстоящим летом.

Несколько веков назад 22 октября воспринималось в качестве своего рода ключевой даты в деле составления прогноза на лето следующего года. Луна, находящаяся в кругах, в этот день представляет собой сигнал о том, что в течение летней поры осадки в виде дождя будут крайне редкими. Соответствующий прогноз дают народные поверья.

Если утром этого дня идет дождь, ближе к вечеру выпадет снег.

Люди, которые жили несколько столетий назад, 22 октября ели кашу. Считалось, что употребление именно этой пищи сделает человека здоровым. Любые болезни будут обходить его стороной.   

 

   