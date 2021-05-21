Народные приметы на 22 октября подскажут, будет ли лето сухим

Во второй половине осени можно определить, какие метеорологические условия будут иметь место предстоящим летом.

Несколько веков назад 22 октября воспринималось в качестве своего рода ключевой даты в деле составления прогноза на лето следующего года. Луна, находящаяся в кругах, в этот день представляет собой сигнал о том, что в течение летней поры осадки в виде дождя будут крайне редкими. Соответствующий прогноз дают народные поверья.

Если утром этого дня идет дождь, ближе к вечеру выпадет снег.

Люди, которые жили несколько столетий назад, 22 октября ели кашу. Считалось, что употребление именно этой пищи сделает человека здоровым. Любые болезни будут обходить его стороной.