В Саранске родители детей с ДЦП научились делать оздоровительный массаж

27 родителей особенных детей, проживающих в столице Мордовии, прошли курсы обучения специальному оздоровительному массажу, который способен помощь их чадам. Всего же программа рассчитана на 50 участников.

В Саранске на базе местного Дома науки и техники прошли обучение родители 27 детей с ДЦП, мамы которых теперь смогут сделать своим чадам оздоровительный массаж, повышая их шансы на успешную реабилитацию и адаптацию к окружающему миру в будущем. Курс лекций и практических занятий составляет 60 часов, после которого все участницы (мамы особенных деток) получили не только сертификаты, но и учебные пособия, включающие видеоуроки.

Благодаря опытным наставникам из Российского фонда милосердия и здоровья, проводивших курсы на деньги Президентского гранта, отныне самарские мамы детей с ДЦП смогут делать своим чадам специальный массаж, который иначе приходится заказывать на стороне, а стоит это весьма дорого.

Источник: https://izvmor.ru/