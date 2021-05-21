Двое подростков из Мордовии стали жертвами мошенников в Сети

Двое подростков в Мордовии пострадали от действий злоумышленников, промышляющих в Интернете. Правоохранители региона намерены усилить профилактическую работу с подрастающим поколением, чтобы минимизировать риски возникновения подобных ситуаций в будущем.

Представители регионального МВД рассказали о двух случаях интернет-мошенничества, жертвами которых стали подростки. Так, ученица одной из школ Мордовии решила сделать ставку на спортивное событие, но лишилась своих денег, поскольку перевела их аферистам. В другом случае пострадал юноша, решивший приобрести «с рук» смартфон на портале Авито.

Правоохранители намерены усилить профилактическую работу, чтобы путем повышения уровня знаний подростков об основах безопасности в Интернете минимизировать риски совершения подобных злодеяний в будущем.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/