Бензин в Саранске подешевел, но подорожало дизтопливо

Падение, равно как и рост, цен на топливо в Мордовии в целом и в Саранске в частности составило десятые доли процента, что в переводе на деньги выразилось в изменении ценников на копейки в ту или иную сторону.

Цена на бензин всех марок в Саранске снизилась на 3-5 копеек, при этом падение также произошло в некоторых других российских регионах, хотя кое-где фиксируется и обратная динамика – цены пошли вверх. Так, 92-й бензин теперь в Саранске можно купить за 44,97 рубля (было ровно 45 р.), 95-й стоит 48,85 (48,88), 98-й – 55,37 (55,42). Правда, подорожало на те же 3 копейки ДТ – 48,58 (48,55).

Среди регионов, где цены на топливо также пошли вниз, значатся, к примеру, Уфа и Казань, а подорожал бензин в Чите, Магадане, Симферополе и ряде других регионов.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/