За освоение YouTube в РМ взялись сельские школьники

В Мордовии учащиеся Редкодубского учебного заведения завели на известной медиаплатформе школьный видеоблог и уже успели разместить там первое видео. Надеемся, что энтузиазм ребят, которых вдохновил один из выпускников данного учебного учреждения, не иссякнет, а их примеру последуют другие школьники нашего региона.

Идея создания видеоблога появилась у ребят из села Редкодубье Ардатовского района РМ после общения с одним из выпускников своей школы, но без помощи депутата Василия Пискарева, добившегося выделения на проект 200 тысяч рублей, начинание юных энтузиастов могло остаться простой задумкой. Уже очень скоро на новом оборудовании ребята делали материал: брали интервью у местных жителей, которые рассказали об истории школы, снимали школьные грамоты, похвальные листы, фотографии. Затем был процесс монтажа и публикации первого материала на школьном youtube-канале, который, хочется верить, вскоре пополнится новыми роликами.

Также выражаем надежду на то, что начинание ребят из села Редкодубье, которым мы желаем творческих успехов, подтолкнет на проявления своих скрытых талантов других юношей и девушек по всей Мордовии. Это не обязательно должен быть еще один видеоблог, ведь есть очень много разных направлений, в которых можно проявить свои способности, реализовать замыслы и идеи.

Источник: https://izvmor.ru/