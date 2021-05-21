В Саранске горела квартира в доме по улице Коваленко, есть пострадавший

В столице Мордовии сотрудники регионального отделения МЧС помогли потушить возгорание, начавшееся в квартире дома, расположенного на улице Коваленко. Сообщается об одном пострадавшем.

В 9 часов вечера 21 октября 2021 года в дежурную часть МЧС города Саранска поступил сигнал о возгорании в одной из квартир жилого дома №9 по улице Коваленко. Прибыв на место происшествия, огнеборцы помогли ликвидировать возгорание, в результате которого обгорел диван.

Известно об одном пострадавшем, но сведений о состоянии несчастного нет, равно как и данных о причине возникновения пожара, количестве огнеборцев и единиц техники, принимавших участие в ликвидации возгорания.

Сотрудники МЧС в очередной раз напоминают о необходимости осторожного обращения с огнем и электроприборами, иначе можно потерять не только имущество, но и жизнь.

Источник: https://13.mchs.gov.ru/