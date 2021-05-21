В мордовском райцентре Ковылкино на 40 «квадратах» горела баня

Около 3 часов дня 21 октября в МЧС Мордовии поступило сообщение о возгорании нежилой постройки в райцентре Ковылкинского района. На 40 «квадратах» обгорела баня, обошлось без пострадавших.

Огнеборцы МЧС Мордовии были вызваны для оказания помощи в тушении пожара на улице Парковой в Ковылкино. По прибытии выяснилось, что горит баня. Благодаря грамотным и слаженным действиям пожарных, огонь не перебросился на другие строения и вскоре был полностью потушен. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших, чего нельзя сказать о самой постройке, обгоревшей на площади 40 «квадратов».

О причине возгорания данных нет, сколько сил и средств огнеборцев участвовало в ликвидации также не сообщается.

Источник: https://13.mchs.gov.ru/