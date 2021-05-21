Бывшая сотрудница одного из банков Саранска проведет 2 года в тюрьме из-за мошенничества

Верховный суд Мордовии оставил без изменений приговор по уголовному делу в отношении бывшей сотрудницы банка, виновной в похищении денежных средств мошенническим путем.

Известно, что в октябре позапрошлого года 37-летняя жительница Саранска, осуществляя трудовую деятельность на должности старшего менеджера-операциониста в одном из банков города, путем злоупотребления доверием коллег получила возможность совершать операции по вкладу одного из клиентов финансовой организации. В итоге последний лишился более 750 тыс. рублей.

В июле нынешнего года Ленинский районный суд Саранска приговорил преступницу к 2 годам лишения свободы. Женщина признала свою вину, но адвокат решил обжаловать приговор, считая его слишком суровым с учетом совершенного преступления. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда Мордовии признала упомянутое постановление законным и обоснованным.

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Источник: epp.genproc.gov.ru