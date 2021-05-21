Народные приметы на 23 октября подскажут, выпадет ли в ближайшее время снег

В двадцать третий день октября можно будет узнать, выпадет ли в ближайшее время снег.

Чтобы получить информацию по поводу будущих метеорологических условий, следует воспользоваться подсказками в виде народных поверий, которые обещают отсутствие снега до 4 ноября в том случае, если 23 октября наблюдается грязь и слякоть.

Если в конце этого дня небесный свод чист, в ближайшее время точно не будет дождя.

Если 23 октября ветер имеет северное или восточное направлении, в скором времени снизится температура воздуха.

Облетевшие до этого дня листья с ивы поверья называют признаком поздней зимы.