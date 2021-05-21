Столица Мордовии стала пятой в списке самых курящих российских городов

В Сети накануне был опубликован список из 20 крупных российских городов, в которых проживает наибольшее число курильщиков. На пятом месте оказался наш Саранск, а лидером списка стал Брянск.

Проведенный недавно российскими исследователями соцопрос (более 2,6 тысяч человек из 22 городов) помог установить, что в нашей стране 28% взрослого населения имеет как минимум одну вредную привычку – курение. Используя полученные данные, ученые смогли составить список крупных городов РФ, в которых проживает больше всего курильщиков. К сожалению, столица Мордовии оказалась на пятом месте, а лидером по числу курильщиков в РФ стал Брянск. Москва также присутствует в указанном списке (на 15-м месте), а вот Санкт-Петербурга там не обнаружилось – не даром культурная столица.

Кстати, 11% опрошенных заявили, что им хватило силы воли отказаться от этой пагубной привычки.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/