В мордовском райцентре Большие Березники благоустроили парк им. Гагарина

Столицей Большеберезниковского района в Мордовии является одноименное село, в котором недавно обустроили территорию парка им. Ю.А. Гагарина. Средства были выделены в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В мордовском райцентре Большие Березники завершилось благоустройство местного парка культуры и отдыха, в центре которого установлен бюст нашему выдающемуся соотечественнику и первому космонавту – Юрию Гагарину. Строители уложили асфальт на все внутрипарковые дорожки, также были обустроены (с соблюдением всех стандартов) детские площадки, вокруг которых расположились удобные скамейки для родителей.

Отдельно местные жители похвалили парковое освещение, которое также было сделано заново благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда».

Источник: https://vestnik-rm.ru/