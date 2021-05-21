Еще один райцентрцентр Мордовии вскоре обзаведется новым светодиодным уличным освещением

До конца года в мордовском райцентре Старое Шайгово появится новое уличное освещение, для чего компания-подрядчик заменит 390 старых светильников на новые светодиодные лампы, а также проложит без малого километр специального кабеля.

Власти Мордовии заключили контракт с одной из местных компаний, которая ранее уже выполнила работы по замене старого уличного освещения на новые светодиодные лампы в шести административных центрах (Рузаевке, например), и теперь аналогичным образом обустраивает седьмой – Старое Шайгово. Специалисты компании до конца года должны заменить чуть менее 400 старых светильников на новые светодиодные, а также проложить около километра нового кабеля.

По подсчетам чиновников установка новых светильников не только улучшит жизнь людей, но и позволит сэкономить на электроэнергии – ожидаемая экономия порядка 70% или же 9 миллионов рублей за 7 лет (около 1,285 миллиона рублей в год).

Источник: https://vestnik-rm.ru/