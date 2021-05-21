В суд передано дело двух жителей Саранска, занимавшихся выращиванием конопли

Вскоре в одном из судов Саранска начнется рассмотрение уголовного дела, открытого после задержания двух местных жителей 43 лет и 41 года, выращивавших в пределах городской черты наркотические растения.

В июле нынешнего, 2021 года правоохранители Саранска задержали двух мужчин 41 года и 43 лет, у которых обнаружили 337 граммов готовой к продаже и употреблению высушенной конопли (марихуаны). Задержанные рассказали, что сами вырастили наркотические растения на земельных участках, расположенных в черте города. С указанных «плантаций» полицейскими было убрано 72 куста конопли, которая в сушеном виде завесила на 1,5 килограмма.

Открытое уголовное дело уже расследовано и передано в суд, где в ближайшее время будет начато его рассмотрение.

Источник: https://vestnik-rm.ru/