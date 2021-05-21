В Рузаевке начал работу третий в Мордовии виртуальный концертный зал

В Мордовии появился третий по счету виртуальный концертный зал, который создали на базе рузаевской детской школы искусств. Теперь воспитанники учреждения смогут в полной мере оценить преимущества новых технологий, которые позволят детям и подросткам стать как слушателями филармонических концертов, так и посетителями кинотеатра.

Детская школа искусств в Рузаевке обзавелась третьим по счету в РМ виртуальным концертным залом, созданным в рамках спецпроекта «Культура». До недавнего время в Мордовии работали все два виртуальных зала, первый из которых находился в столице региона, а второй – в Ковылкино. Однако теперь таких залов стало три, и очень радует тот факт, что местом для размещения нового объекта была выбрана именно детская школа искусств.

Создание подобных залов позволяет подключать их к Всероссийскому виртуальному концертному залу, откуда, как в прямом эфире, так и в записи, можно транслировать концерты, документальное кино, шедевры мирового кинематографа, образовательные программы и иной контент. При этом ответственный за конкретный виртуальный зал человек может составлять собственную программу трансляций.

Источник: https://vestnik-rm.ru/