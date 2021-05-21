Народные приметы на 24 октября подскажут, будет ли весна ранней

В конце октября можно узнать об особенностях предстоящей весенней поры.

Своего рода метеорологические подсказки содержатся в народных поверьях. Ранний приход весны в следующем году будет иметь место в том случае, если 24 октября выпадет снег, а в ночном время установится температура воздуха выше нуля.

Если же в этот день на земной покров лег иней, следует готовиться к тому, что совсем скоро будет иметь место обильный снегопад.

Луна, которую очень плохо видно 24 октября, предвещает ухудшение метеорологической обстановки.

Стоит отметить, что речь идет о народных приметах, достоверность которых с точки зрения вероятности практической реализации не может быть абсолютной.