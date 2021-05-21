В Атяшевском районе Мордовии построят 10 новых ФАПов

Звено первичной медпомощи Атяшевского района в Мордовии в самое ближайшее время должно пополнится сразу 10 новыми ФАПами, поскольку ремонтировать здания, в которых в настоящее время располагаются местные медучреждения, не имеет смысла.

На сельскую медицину всегда обращали внимание в последнюю очередь, и поэтому многие здания, в которых расположены медучреждения районного и сельского уровней, давно стали ветхими, пришли в упадок. Ремонтировать здания, как, например, ветхое, отапливаемое дровами сооружение (село Тазнеево) или дом 1963 года постройки с осевшим фундаментом и треснутыми стенами (село Лобаски) не имеет смысла, поэтому было решено возводить в таких местах новые ФАПы. Всего их в Атяшевском районе будет построено 10.

Также благодаря нацпроекту «Здравоохранение» модернизируется районная больница в пгт Атяшево, которая уже перебралась в 4-этажное здание и получила новое оборудование, влючая передвижной ФАП и мобильный маммограф.

Источник: https://vestnik-rm.ru/