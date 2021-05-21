Три злоумышленника из Якутии могут скрываться в Мордовии

Правоохранители объявили в розыск трех подозреваемых, совершивших преступления в Якутии, но, вероятнее всего, скрывающихся на территории Мордовии. Стражи порядка просят всех граждан, видевших злоумышленников или что-либо знающих об их местоположении, сообщить имеющиеся сведения в полицию.

Полицейскими Якутии в преступных деяниях подозреваются трое граждан: Павел Лю (1987 г.р.), Николай Анисечков (1978 г.р.) и Юрий Трифанов (1982 г.р.). Первых двоих подозревают в причастности к наркоторговле, а последний является любителем пьяной езды. Все трое скрываются от органов правопорядка и могут в настоящее время находиться на территории Мордовии.

Стражи правопорядка убедительно просят всех, кто что-то знает о местонахождении злоумышленников или видевших эти лица, сообщить имеющиеся сведения по телефону 102 (02) или 8 (924) 168-50-90.

Источник: https://izvmor.ru/