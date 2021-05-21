Детским домам в Мордовии подарили шахматы и обучающую литературу

Воспитанники детских домов Мордовии будут изучать шахматы, в чем им помогут наборы и специальная литература, которая была подарена представителям сразу нескольких региональных учреждений.

Мордовия уже несколько лет принимает участие в программе «Шахматы в детские дома» и за это время интеллектуальную игру уже освоили в нескольких школах-интернатах республики. Особенно преуспели в этом деле воспитанники школы-интерната из столицы региона, которые теперь выступают, причем довольно успешно, на всероссийских соревнованиях. Теперь же шахматы смогут углубленно изучать в других школах-интернатах РМ, куда недавно были переданы инвентарь и обучающая литература.

После вручения подарков представители проекта «Шахматы в детские дома» выразили надежду на то, что игра поможет детям не только развивать свой интеллект, но позволит также благодаря игровому процессу завести новых друзей и обрести навыки, необходимые для социальной адаптации в будущем.

Источник: https://info-rm.com/