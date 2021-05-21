Народные приметы на 25 октября подскажут, будет ли зима короткой

Будет ли предстоящая зима короткой, можно узнать 25 октября.

Народные поверья, которые содержат в себе определенные метеорологические правила, составленные людьми, несколько веков назад наблюдавшими за положением дел в окружающей среде на постоянной основе, сулят короткую зиму с минимальным количеством снега в том случае, если 25 октября прогремит гром.

Луна, вокруг которой в этот день образовались круги, сулит крайне сухое лето в связи с отсутствием осадков.

Луна красного цвета 25 октября предвещает сильные порывы ветра.

Южный ветер в первый день последней недели октября предвещает потепление.