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Народные приметы на 25 октября подскажут, будет ли зима короткой

Народные приметы на 25 октября подскажут, будет ли зима короткой

Будет ли предстоящая зима короткой, можно узнать 25 октября.

Народные поверья, которые содержат в себе определенные метеорологические правила, составленные людьми, несколько веков назад наблюдавшими за положением дел в окружающей среде на постоянной основе, сулят короткую зиму с минимальным количеством снега в том случае, если 25 октября прогремит гром.

Луна, вокруг которой в этот день образовались круги, сулит крайне сухое лето в связи с отсутствием осадков.

Луна красного цвета 25 октября предвещает сильные порывы ветра.

Южный ветер в первый день последней недели октября предвещает потепление.    