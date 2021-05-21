Центр «Мой бизнес» проконсультирует и поможет МСП в Мордовии

В Мордовии республиканский центр «Мой бизнес» поможет малому и среднему бизнесу (как уже работающим предпрнимателям, так и тем, кто только думает об открытии своего дела) в части планирования закупок, оптимизации финансовых трат, окажет консультационную помощь в области права и предоставит многие другие виды поддержки.

Малое и среднее предпринимательство может и должно чаще пользоваться специально созданными государством инструментами, одним из которых является центр «Мой бизнес», работающий теперь и в Мордовии. Отныне многие МСП (как действующие, так и начинающие) могут обратиться в центр, где получат консультационную поддержку. Специалисты центра готовы помочь предпринимателям с планированием закупок, разработкой рекламной продукции, в том числе сайта, дизайна упаковки, продвижения в соцсетях, окажут консультации по правовым и многим другим вопросам.

Недавно начал работу новый инструмент, названный «Бизнес-советник», основой для которого стали советы опытных МСП, прошедших через многие трудности и справившихся с ними.

Источник: https://www.kaluga-poisk.ru/