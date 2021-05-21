В мордовском Темникове проводят реконструкцию Коммунистической улицы

Компания-подрядчик начала проведение работ в Темникове, где должна быть реконструирована одна из центральных улиц – Коммунистическая. В настоящее время на проезжей части указанной улицы укладывают асфальт, но это лишь первый этап работ.

В мордовском городе Темников, являющимся центром одноименного района, начались работы по реконструкции улицы Коммунистическая. Первый этап работ предусматривает асфальтирование проезжей части, который в настоящее время и выполняется. Затем будут обустроены тротуары (их выложат брусчаткой) и места для парковки транспорта. Также планом предусмотрена установка столбов освещения с новыми светильниками.

На время реконструкции рабочие просят горожан ограничить передвижение по указанной улице.

Источник: https://izvmor.ru/