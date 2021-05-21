Начальник ульяновской ИК-8 попался на взятке

В расположенной рядом с Мордовией Ульяновской области на взятке попался начальник исправительной колонии, которому заключенный «подарил» часы за 52 тысячи рублей в надежде на послабление режима.

В Ульяновской области на ушедшей неделе на взятке попался не простой чиновник, а целый начальник ИК с номером 8, расположенной в черте административной столицы соседствующего с нашим региона. Как сообщают СМИ, начальника ИК задержали сразу же после получения взятки, в роли которой выступили дорогие (52 тысячи рублей) швейцарские часы. За эту плату один из недавно поступивших в колонию заключенных надеялся на послабление режима.

В отношении задержанного сотрудника УФСИН уже возбуждено и расследуется уголовное дело, по которому подозреваемому грозит до 8 лет.

Источник: https://izvmor.ru/