Названы все плюсы и минусы употребления в пищу сырого лука

Всем известный репчатый лук очень полезен даже в сыром виде, но у данного продукта есть и «минусы». В чем состоят положительные и отрицательные стороны употребления в пищу сырого лука вы узнаете после прочтения данной статьи.

С калорийностью 70 ккал, а также множеством полезных витаминов и микроэлементов сырой лук занимает достойное место в списке самых полезных продуктов. Целебные свойства лука известны уже много столетий, но лишь современная наука смогла объяснить их наличием противовоспалительных, антигриппозных и других соединений, оказывающих также общеукрепляющий эффект на организм. Антиоксидантные свойства лука тоже были открыты относительно недавно, равно как и способность предотвращать рост патогенов, включая наличие пробиотиков, вызывающих появление в кишечнике полезных бактерий.

Впрочем, заявил диетолог Андреев, есть и лука и минусы, такие, как газообразование, вздутие и даже диарея. К счастью, проявляются они редко и далеко не у всех, поэтому плюсы с лихвой перевешивают имеющиеся минусы, включая слезы при чистке лука.

Источник: https://actualnews.org/