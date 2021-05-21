Врачи рассказали, почему в России не уменьшаются показатели смертности от COVID-19

Российские медики объясняют высокие показатели смертности от коронавирусной инфекции низким количеством вакцинированного населения и быстрой мутацией самого COVID-19.

Большая смертность от коронавируса в России вызвана тем, что люди не хотят вакцинироваться. Имея в своем распоряжении множество различных бесплатных и, главное, безопасных вакцин, россияне по какой-то необъяснимой причине не торопятся защититься от коронавируса. Мордовия в этом плане на хорошем счету, поскольку имеет одни из лучших показателей по вакцинации в РФ, но и этого недостаточно, уверяют специалисты, так как для формирования коллективного иммунитета необходимо как минимум 80% привитых граждан, а пока что есть немногим более 40%.

Медики, среди которых Валерий Вечорко, в очередной раз призывают сограждан вакцинироваться, поскольку это не только спасет вашу жизнь, но и сохранит жизни ваших родных и близких, которых может заразить невакцинировавшийся человек.

За минувшие сутки в Мордовии заразилось коронавирусом 143 человека, 100 человек выздоровели. Умерло еще пять человек (годы рождения 1942-1978), всего пандемия унесла жизни 677 жителей региона.

Источник: https://runews24.ru/