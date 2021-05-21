Чрезмерное употребление в пищу острого перца чили грозит в старости слабоумием

Новое исследование, появившееся на страницах журнала Nutrients, указывает на выявленную взаимосвязь между частым употреблением острой пищи и высоким риском снижения умственных способностей после 55 лет.

Более 4,5 тысячи жителей Поднебесной старше 55 лет стали добровольцам в исследовании ученых, которых интересовало количество съеденного участниками перца чили за последние 15 лет. После получения всех данных и анализа собранной информации ученые выяснили, что люди, съедавшие в сутки более 50 граммов перца чили, после 55 лет начинают в два раза чаще страдать от нарушения когнитивных функций.

Также было установлено, что худые люди, сидевшие на диете с большим количеством острых блюд, имели больше проблем с памятью, чем их сверстники с нормальным весом.

Источник: https://www.medikforum.ru/