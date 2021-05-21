Народные приметы на 26 октября подскажут, ухудшится ли в ближайшее время погода

Народные приметы, которые порой помогают узнать, каким образом изменится погодная обстановка, 26 октября поведают о перспективах ухудшения метеорологической ситуации.

Быстрое движение облаков в указанный день поверьями трактуется в негативном ключе. В данном положении дел сохранившиеся до наших дней приметы усматривают некий признак того, что предстоящие изменения погодной обстановки повлекут за собой ненастье.

Кроме того, 26 октября следует обратить внимание на окрас небесного покрова. Если небо имеет красный цвет, скоро будет дождь.

Стоит отметить, что поверья формировались много веков назад без учета произошедших позднее климатических изменений, а также на основе наблюдений только за определенный отрезок времени, по причине чего их достоверность не может быть абсолютной.