Почему нельзя хранить картофель рядом с яблоками, рассказали экперты

Как пояснили специалисты, яблоки быстро созревают, после чего спелые плоды выделяют этиленовый газ, который приводит к порче хранящихся рядом фруктов и овощей, однако больше других от этого страдает картофель.

Эксперты рассказали, почему лучше хранить яблоки отдельно от других фруктов и даже овощей. Оказывается спелые яблоки выделяют особый газ – этиленовый, который заставляет ускоренным образом созревать расположенные рядом плоды, при этом начинается их ускоренное разложение. Иными словами рядом с яблоками все другие овощи и фрукты начинают быстро портиться.

Больше других от подобного соседства страдает картофель, уверяют специалисты. Для лучшей сохранности любимый всеми овощ лучше хранить отдельно от других продуктов, в темном есте с хорошей вентиляцией и относительно небольшой температурой. Идеальным местом считается погреб.

Источник: https://www.medikforum.ru/