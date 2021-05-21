Британский медик назвал необычные причины, вызывающие головную боль

Издание Express опубликовало интервью с доктором Викки Петерсен, в котором медиком были названы необычные, на первый взгляд, причины, вызывающие головные боли. Оказалось, что причинами могут быть даже запор и нерегулярны стул.

Медик в интервью одному из британских изданий назвал несколько причин, способных вызывать головные боли у человека. При этом данные причины настолько необычны, что простой человек никогда не связал бы головную боль с этим явлением. Так, одной из таких врач назвал «ленивый» кишечник. Это когда стул бывает реже, чем раз-два в сутки (считается нормальной частотой). Головную боль в данном случае вызывают токсины, которые накапливаются в организме при проблемах с кишечником и запорах.

Среди других причин появления головных болей специалистом были названы обезвоживание, недосыпание, гормональный дисбаланс и рацион, содержащий мало минералов и витаминов.

Источник: https://www.medikforum.ru/