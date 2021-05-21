Саранские полицейские объявили в розыск подозреваемого в совершении преступления

Полиция Саранска обращается к жителям Мордовии за помощью, чтобы разыскать и задержать подозреваемого в совершении преступления. Всех, кто видел подозреваемого или что-либо знает о его местонахождении, просят сообщить имеющиеся данные в правоохранительные органы.

Правоохранителями РМ в розыск объявлен Волгунов Владислав 1995 г.р., житель Саранска, подозреваемый в совершении злодеяния. Преступник имеет короткие русые волосы, рост 175 сантиметров и выглядит на 25 лет.

Просьба ко всем, кто видел подозреваемого, сообщить имеющиеся данные о местонахождении злоумышленника, а также любые другие сведения, которые помогут его задержать. Обращаться по телефону 102 (02) или 29-84-34.

Источник: https://vestnik-rm.ru/