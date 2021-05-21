Власти Саранска создают рейтинг управляющих компаний

Коммунальные предприятия столицы Мордовии будут оцениваться с помощью бальной системы по нескольким показателям, среди которых техническая оснащенность, отсутствие жалоб со стороны клиентов и их обоснованность, а также многих других.

Новая система оценки работу коммунальщиков, разработанная в мэрии Саранска, призвана облегчить жителям столицы Мордовии процесс выбора управляющей компании, которые теперь будут оцениваться по бальной системе. Набравшие наибольшее количество баллов компании попадут в зеленую зону, среднее – в желтую, наименьшее – в красную.

С помощью данного «светофора» жители Саранска легко смогут определиться с компанией, которой они хотели бы доверить в управление свой дом. Первый рейтинг будет составлен по итогам работы компаний в IV квартале уходящего года, а опубликовать его планируется уже в январе следующего, 2022 года.

Более подробно ознакомиться с методикой оценки и дополнительной информацией по этой теме можно на портале мэрии Саранска.

Источник: https://izvmor.ru/