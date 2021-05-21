Опубликована демографическая статистика по Саранску. Поводов для радости практически нет

В Сети появились данные о приросте и убыли населения Саранска. Несмотря на тот факт, что число проживающих в столице Мордовии людей очень близко к своему историческому максимуму, поводов для радости нет, поскольку уезжает больше, чем приезжает, и умирает больше человек, чем рождается.

Опубликованные накануне статистические данные по Саранску (приведены сведения за первые семь месяцев текущего, 2021 года) указывают на печальную тенденцию сокращения численности проживающего в столице региона населения. Так, с начала года по июль в Саранске умерло 2,8 тысячи, а родилось всего 1,5 тысячи человек. В качестве нового места жительства столицу региона выбрало 4,7 тысячи, при этом искать лучших условий жизни уехало 5 тысяч человек.

Иными словами убыль населения идет сразу по двум направлениям – рождаемости и миграции. Слегка сглаживает печальную картину тот факт, что нынешнее население Саранска в 317 тысяч человек близко с своему историческому максимуму, зарегистрированному в 1992 году – 322 тысячи горожан.

Более подробную статистику вы можете найти на портале администрации Саранска.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/