Саранский общепит «поправился»

Оборот средних и крупных предприятий общественного питания в столице Мордовии вырос за период января-августа текущего года на 117,5% по сравнению с аналогичным отрезком допандемийного 2019-го, который, кстати, не сильно уступал показателям чемпионатного 2018-го.

Жители Саранска все чаще предпочитают домашней еде пищу из ресторанов и кафе, что самым положительным образом сказалось на финансовой отчетности последних. Так, в указанный период 2021 года был зафиксирован оборот предприятий общепита Саранска на уровне 517 миллионов рублей, что составляет 117,5% от 440 миллионов, потраченных жителями региональной столицы на еду вне дома за аналогичный период допандемийного 2019 года.

Стоит оговориться, что указанные показатели являются оборотом только средних и крупных предприятий и не учитывают объемы торговли малого бизнеса.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/