СМИ пересчитали доходы бюджета Саранска на одного жителя

Доходная часть столицы Мордовии, если разделить общую сумму на всех жителей Саранска, окажется, мягко говоря, не очень большой. В среднем каждый житель региональной столицы зарабатывает в 50 раз больше, чем может потратить на него городской бюджет.

Накануне были опубликованы статистические данные по доходной части бюджета Саранска, вследствие чего СМИ получили возможность подсчитать, например, сколько столица региона могла потратить на каждого ее жителя. Получились следующие цифры. Так, доход Саранска в августе сего года составил 246,703 миллиона рублей, и если разделить эти деньги на 317,432 тысячи местных жителей, то каждый получил бы всего 777 рублей. Иначе говоря, власти Саранска могли в августе потратить на каждого жителя менее 1 тысячи рублей.

Также СМИ сопоставили эти цифры с данными о средней заработной плате жителей Саранска, и получилось, что люди сами зарабатывают примерно в 50 раз больше, чем может потратить городская власть. К слову, средняя зарплата жителя Саранска, бравшаяся в расчет, составила в августе 40,957 тысяч рублей.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/