Народные приметы на 27 октября подскажут, когда наступит настоящая зима

Народные приметы на 27 октября помогут узнать дату наступления зимы.

До начала зимы со всеми характерными для данного сезона проявлениями метеорологического характера в виде стабильных морозов и наличия снежного покрова осталось четыре недели, если 27 октября на улице много грязи. В городских условиях, где должным образом работают коммунальные службы и приемлемо обустроено пространство, воспользоваться данной подсказкой природы не выйдет.

Если же в этот день имеют место осадки в виде выпадения снега, май будет очень холодным. Кроме того, на протяжении последнего месяца весны будут очень часто идти дожди.

Звездное небо в этот день сулит отсутствие угрозы голода в следующем году, поскольку предвещает отличный урожай.