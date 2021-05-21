Риск возникновения сердечных заболеваний растет при дефиците железа

Европейские врачи установили взаимосвязь между недостатком железа в организме и повышенным риском развития заболеваний сердечно-сосудистой системы. Исследование ученых было опубликовано в издании Heart Failure.

Зарубежные ученые на протяжении 13 лет следили за состоянием здоровья более чем 12 тысяч человек, проживающих в ЕС, при этом средний возраст добровольцев составил 59 лет. По завершении все собранные данные были обработаны, вследствие чего удалось установить между повышенным риском заболеваний сердца и функциональным недостатком железа в организме.

Оказалось, что недостаток указанного минерала на 24% увеличивает риски появления ишемической болезни сердца, на 26% повышаются шансы умереть от других сердечно-сосудистых заболеваний и на 12% – общие шансы скоропостижно скончаться.

Источник: https://www.medikforum.ru/