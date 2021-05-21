Вот каким знакам зодиака несказанно повезет в эти выходные

Некоторые сайты в Сети решили удивить всех, выпустив необычный прогноз, касающийся лишь нескольких знаков, которым, по мнению астрологов, очень сильно повезет в ближайшие выходные (приходятся на 30 и 31 октября).

Чтобы получить денежный бонус или романтический сюрприз, представителям этого знака не стоит перенапрягаться, уверяют звезды. Проведите эти выходные с друзьями или семьей, советуют астрологи Тельцам.

Наступает время для сделок и дорогих покупок, говорят звезды, но для этого вам нужно будет найти дополнительный источник дохода. Звезды укажет к нему дорогу Водолеям, у которых также все нормализуется в личной жизни.

Одинокие представители этого знака встретят свою половинку, к тому же вас ждут подарки в виде быстрого продвижения любимого проекта к заветной цели. Данный прогноз касатся Рыб, которые наконец-то смогут почувствовать себя счастливыми.

Источник: https://newinform.com/