Пища с высокой кислотностью способна вызвать болезни почек

Медики предупреждают любителей пищи с высокой кислотностью о необходимости смены рациона, поскольку подобное питание только провоцирует развитие некоторых болезней почек.

Дело в том, что после попадания в организм высококислотная пища негативным образом влияет на почечные канальцы, в которых образуется моча. В ответ на такую атаку организм начинает защищаться, «прочищая» канальцы аммиаком, образование которого увеличивается. Врачи говорят, что такой процесс является нормальным, но только при условии, что длится он недолго. В случае же постоянного употребления высококислотных продуктов, действие аммиака становится губительным для почек.

Избежать подобного развития событий можно сменой рациона. Достаточно, по заверению специалистов, сократить объем высококислотной пищи (хлеб, яйца, сыр, мясо и рыба) в общем рационе до 35%. Основную массу – 65% рациона – в этом случае должна составлять щелочная пища (ягоды, фрукты и овощи).

Источник: https://actualnews.org/