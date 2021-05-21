У жителей Мордовии выкупают оружие сотрудники МВД

Правоохранители РМ проводят акцию по профилактике правонарушений с использованием огнестрельного оружия. В ее рамках идет прием оружия от граждан, которым выплачивают по 1-6 тысяч рублей за ствол в зависимости от тип оружия.

Жителям Мордовии, имеющим на руках огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, предлагается добровольно сдать его и получить за это денежное вознаграждение. В зависимости от типа оружия его владельцу будет выплачено от 1 до 6 тысяч рублей, при этом испорченные образцы оружия тоже принимаются, но за них будут платить в два раза меньше (50% стоимости). Также принимаются и оплачиваются патроны и другие боеприпасы, включая мины и снаряды.

Всем желающим избавиться от опасного металла и неплохо на этом заработать, следует обращаться в органы МВД районного уровня.

Источник: https://www.mordovmedia.ru/