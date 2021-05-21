Владимир Суховеев возглавил филиал «Ростелекома» в Республике Мордовия

Директором филиала ПАО «Ростелеком» в Республике Мордовия назначен Владимир Суховеев. Ранее он руководил региональным филиалом ПАО «МТС».

Владимир Суховеев родился в 1984 году во Владивостоке. Окончил Владивостокский институт международных отношений Дальневосточного федерального университета. В 2018 году прошел программу дополнительного профессионального образования «Развитие лидерского потенциала руководителя» на базе Московской школы управления «Сколково».

В сфере телекоммуникаций Владимир Юрьевич работает более 12 лет. В 2010 году он был назначен руководителем отдела по работе с ключевыми клиентами компании МТС во Владивостоке, а в 2014 году возглавил подразделение провайдера в Комсомольске-на-Амуре. С 2018 года продолжил профессиональную деятельность в должности директора филиала МТС в Республике Мордовия.

Иван Зима, вице-президент – директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком»:

«Владимир Суховеев – руководитель с большим потенциалом, знающий специфику отрасли связи. Уверен, что управленческий и коммерческий опыт помогут ему решать поставленные перед ним задачи: успешно реализовывать стратегию развития компании, укреплять позиции на телекоммуникационном рынке, повышать качество технического и клиентского сервиса на территории Республики Мордовия».